Grêmio tem disputa de artilheiros e iguala Flu como melhor ataque do país

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio igualou o Fluminense e confirmou sua vocação ofensiva sob o comando de Renato Gaúcho. Com a goleada diante do Atlético-PR, pela Copa do Brasil, o time gaúcho chegou a 74 gols na temporada e é dono do melhor ataque do futebol brasileiro ao lado da equipe de Abel Braga. O trunfo da equipe: ter dois artilheiros. Com os dois gols na Arena, Lucas Barrios superou Luan na artilharia do Grêmio: 14 contra 13 gols. Eles são seguidos por Miller Bolaños, que acumula oito bolas na rede. O Fluminense, por outro lado, concentra boa parte dos gols em Henrique Dourado, que tem 20 gols no ano. Richarlison é o segundo goleador do time carioca, com 11 bolas na rede. "Eu tenho uma equipe bastante inteligente. Temos nosso sistema de jogo, seja em Porto Alegre ou fora. A nossa filosofia e nossa maneira de jogar é usada em todo lugar", comentou Renato Portaluppi. "Tanto que o Grêmio tem feito muitos gols, independentemente do campeonato. Isso ajuda a confiança, seja aqui ou fora", completou. Além de Barrios, Luan e Bolaños, o Grêmio tem mais 13 jogadores na lista de goleadores do ano. Os nomes vão desde Ramiro até Rafael Thyere. "Estamos nos encaixando cada vez mais. Todos estão indo bem, o Grêmio vive um bom momento e temos de aproveitar. Quem entra, entra bem e faz gol também. Faz a diferença. A cada dia, estamos mais fortes e isso ajuda. Os rivais estão de olho, o Corinthians é líder e vocês viram como jogou aqui", apontou Barrios. O melhor ataque do Brasil volta a campo no sábado, contra o Palmeiras, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, em São Paulo, será disputada pelo time reserva. E tudo por conta da partida diante do Godoy Cruz-ARG, na terça-feira, pelas oitavas da Libertadores.