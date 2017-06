Incêndio destrói fábrica de solventes e deixa um ferido na Grande São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções atingiu, na manhã desta quinta-feira (29), o prédio de uma indústria química em Guarulhos, na Grande São Paulo. Por volta das 13h, o incêndio já havia sido controlado. Um funcionário que integra a equipe de brigadistas da fábrica se feriu quando combatia o fogo em seu estágio inicial. Segundo os bombeiros, a vítima passa bem. Todo o local foi evacuado. Vinte e cinco equipes do Corpo de Bombeiros combateram as chamas, que se espalharam rapidamente pelo prédio após alcançarem dois tanques de solvente, um material altamente inflamável. O fogo também avançava por um terreno ao lado da indústria. As chamas formaram uma grande coluna de fumaça, que pôde ser vista em vários pontos de Guarulhos. Apesar disso, não atrapalharam as operações do aeroporto de Cumbica. A indústria está localizada na rua Décio da Silva, no bairro Bonsucesso, uma região que concentra parte do parque fabril de Guarulhos. A fábrica atuava na recuperação de solvente e tinha licença ambiental emitida pela Cetesb (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental) com validade até 2018. As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil. OUTRO INCÊNDIO Outro incêndio atingiu um galpão onde funcionava um depósito de materiais recicláveis, na Vila Invernada, zona leste de São Paulo, na noite de quarta-feira (28). Não houve feridos. O fogo começou por volta das 22h no galpão localizado na rua Capitão Ferraioulo. Ao menos 15 equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para combater o incêndio, que foi controlado rapidamente. Os bombeiros começaram o trabalho de rescaldo por volta das 23h para evitar o surgimento de novos focos de fogo. As causas do incêndio também serão investigadas.