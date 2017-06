Ilha do Urubu vira 'caldeirão', e Flamengo completa 407 dias invicto no Rio

VINÍCIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo gastou ao menos R$ 12 milhões para reformar o estádio Luso Brasileiro e transformá-lo na Ilha do Urubu. A ideia da diretoria era erguer um autêntico "caldeirão", capaz de impulsionar o Rubro-negro nos jogos em casa e fazer a diferença para a sequência da temporada. Até o momento, a iniciativa é um sucesso. Mais do que isso, o local contribui para uma marca importante. Já são 407 dias invicto no estado do Rio de Janeiro. A vitória por 2 a 0 sobre o Santos foi a terceira do Flamengo na Ilha do Urubu. O time tem 100% de aproveitamento no estádio, com nove gols marcados e apenas um sofrido. A proximidade com a torcida e a qualidade do gramado são pontos que os jogadores elogiam com frequência. "É lindo ganhar aqui. A torcida ajuda bastante, mas precisamos manter a pegada e não deixar o ritmo cair", afirmou Guerrero. E manter os números em casa será fundamental para o Flamengo quebrar marcas importantes. A última vez em que o time perdeu no estado do Rio foi em 18 de maio de 2016. Na ocasião, revés por 2 a 1 para o Fortaleza, no estádio Raulino de Oliveira, e queda logo no início da Copa do Brasil. Em um ano no qual viajou bastante para atuar como mandante no Campeonato Brasileiro - problema que o clube solucionou ao optar pelo estádio -, jogar no Rio se transformou em sinônimo de bons resultados. O panorama segue em 2017. Nos 407 dias invicto, o Flamengo venceu 20 vezes e empatou em 12 oportunidades. Bater o Rubro-negro no "caldeirão" da Ilha do Urubu não promete ser das tarefas mais fáceis. Embora a utilização do estádio ainda esteja no início, houve um encaixe entre direção, torcida e jogadores. Atuar no Rio sempre foi uma cobrança interna. Com a "casa" viabilizada e um ambiente propício para bons resultados, o Flamengo só pensa em esticar a invencibilidade. "Tem uma química. É muito importante retribuir esse apoio. É nítido como a torcida está do nosso lado. Valorizamos o ambiente, pois dá certo", encerrou Diego. Com uma boa vantagem para seguir na Copa do Brasil, o Flamengo agora se concentra no Campeonato Brasileiro. O domingo (2) será mais um dia de pressão para o adversário na Ilha do Urubu. O Rubro-negro tentará nova vitória. Desta vez, contra o São Paulo, às 16h (de Brasília). Embalada, a torcida promete lotar as arquibancadas para pouco mais de 20 mil espectadores.