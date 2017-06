Idosos aprendem a usar recursos do smartphone em curso da Celepar

(foto: AEN)

Aos 84 anos, a professora aposentada da Universidade Federal do Paraná (UFPR) Geny Hoecke van deer Broocke se diz muito motivada a aprender. Ela foi uma das alunas do Curso Básico de Smartphone voltado às pessoas da terceira idade, promovido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar). De terça a quinta-feira (27 a 29) desta semana, 50 alunos participam da capacitação.

Antes do curso dona Geny se descrevia como “nulidade em celular”. Após a capacitação ela vai se comunicar com mais frequência com a filha que mora no Rio Grande do Norte e com os amigos que fez quando lecionou na Universidade Federal de Alagoas. “Com o curso, aprendi a utilizar algumas ferramentas, entre elas o Whatsapp, o que auxilia a eliminar a solidão em família”, disse.

A costureira aposentada Malvina de Oliveira Cardoso, 82 anos, aprendeu a mandar para os amigos as fotografias que tira com o aparelho celular. Ela tem orgulho da sua horta e dos seus dotes na cozinha. A partir de agora, imagens de moranga, pimentão, caqui e de vários tipos de bolos serão compartilhadas pelo Whatsapp. “Aprendi a mexer com as fotos e muitas outras coisas também”, comemora.

O curso é gratuito, tem nove horas de duração e acontece na própria Celepar, em Curitiba. Os 50 inscritos foram divididos em duas turmas, no período da manhã e à tarde. Ao final, cada participante recebeu um certificado.

INCLUSÃO SOCIAL – De acordo com o presidente da Celepar, Jacson Carvalho Leite, a capacitação é um processo de inclusão social da pessoa idosa no universo digital. “O cidadão precisa ver no celular um aliado, uma ferramenta tecnológica que pode proporcionar mais comodidade e facilidade no dia a dia, inclusive no acesso aos serviços públicos disponibilizados pelo Governo do Estado na internet”.

Para a instrutora do curso, a técnica de informática da Celepar Dircélia Maria Alessi, a riqueza maior de participar deste projeto é ver o sorriso nos rostos dos participantes por cada desafio superado. “Muitos entram aqui com medo de mexer no celular, pensando que podem danificar o aparelho. Com jeitinho e muita atenção, vamos, passo a passo, dirimindo as dúvidas dos participantes. No final do curso, para a grande maioria, o celular passa a ser visto como um grande aliado”.

CONTEÚDO – O curso aborda tópicos como a personalização do aparelho celular, como inserir papel de parede ou plano de fundo; aumentar ou diminuir volume e tamanho de letras, mover e excluir ícones, cadastrar, alterar e excluir contatos; ler, enviar e excluir mensagens; baixar aplicativos como Whatsapp, pesquisar informações através de navegador da internet e redes sociais, tirar fotos, compartilhar e limpar galeria de fotos, entre outras possibilidades que esta tecnologia móvel oferece.

O Curso Básico de Smartphone está em sua quinta edição, uma em Pato Branco e quatro em Curitiba, totalizando 200 participantes. O próximo treinamento acontece em 18, 19 e 20 de julho, na Celepar. Mais informações pelo telefone (41) 3200-6000 ou pelo e-mail celepar@celepar.pr.gov.br. Para julho e agosto as vagas estão esgotadas. Os interessados podem se inscrever para o curso de setembro.

CELEPAR CIDADÃ - A capacitação integra o Projeto Celepar Cidadã, que envolve ainda o Curso de Acesso à Internet e Redes Sociais através do computador, também voltado às pessoas com idade superior a 60 anos. Iniciado em novembro de 2013, o curso já ocorreu em 35 cidades paranaenses e atendeu mais de 4 mil pessoas.