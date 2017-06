Constrangedor, suspense 'Mar Inquieto' mais parece comédia

SÓ PODE SER REPRODUZIDA NA ÍNTEGRA E COM ASSINATURA CHICO FELITTI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Mar Inquieto", que estreia nesta quinta (29), se vende como um filme de suspense. Mas o espectador pode querer recalibrar suas expectativas antes de ir ao cinema. Esse é um longa que mira no thriller e acerta na comédia. Rita Guedes protagoniza a empreitada. É Anita, uma espécie de Christiane F. crescida que largou as drogas ainda jovem e hoje tenta ter uma vida média de classe média num balneário no sul do país. Mas Anita é atormentada por terrores abstratos, como as manifestações que ouve do mar desde criança, e por outros, mais reais. Seu marido é um pústula. Anita encontra apoio e cumplicidade (para o bem e para o mal) na vizinha enquanto sua realidade passa por um maremoto. Há assassinatos, mortos que não estão bem mortos e sussurros sobrenaturais -dizer mais do que isso seria incorrer em spoiler. Mas o que mais abunda nesse filme é a vergonha alheia. É difícil conceber situações mais chochas e personagens mais clichês. Duvida? O marido alcoólatra, uma caricatura em 3D, chega em casa distribuindo sopapos depois de passar umas horas dormindo bêbado no bar. Mulher pergunta para marido: "Que bicho te mordeu?". Marido responde, com a voz empostada de um Dudu Camargo: "O bicho do tédio da infelicidade. O bicho do casamento com uma esposa estéril, sequelada de drogas". O roteiro é mais didático que o Telecurso 2000. O que poderia ser a guerra fria dentro de uma relação, com um amor permeado de medo e abuso, acaba soando como dramalhão deslavado. Eri Johnson, quem diria, é o melhor ator do filme. Um jato de naturalidade num mundo de caras e bocas. Interpreta um tipo nervoso que serve bebidas na biboca local, e faz as vezes de emissário da desgraça. As cenas com tóxicos comporiam uma excelente campanha contra o uso de drogas. Constrangedoras, parecem um esquete, e não um filme de verdade. Um "Trainspotting" de botequim. Mas nem tudo são drogas em "Mar Inquieto". O longa mostra esmero técnico e tem apelo estético. A começar pelas locações interessantes, praias longas e gélidas em que os personagens pedalam e dirigem. Uma cena surreal de delírio da protagonista também é poética e perturbadora na mesma medida. E a maré dos elogios só sobe até aí. "Mar Inquieto" deixa o espectador inquieto -para poder levantar e sair do cinema. MAR INQUIETO DIREÇÃO Fernando Mantelli ELENCO Rita Guedes, Daniel Bastreghi, Eri Johnson PRODUÇÃO Brasil, 2015, 16 anos AVALIAÇÃO ruim