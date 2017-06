Crysan deixa o Atlético e vai para a segunda divisão da Bélgica

Crysan: 13 jogos pelo Atlético em 2017 (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O atacante Crysan vai deixar o Atlético. Nesta quinta-feira (29), ele viajou para a Bélgica, onde deverá acertar a transferência para o Crecle Brugge, da segunda divisão do país. Se passar pelos exames médicos, ele assina contrato de empréstimo por um ano.

Crysan, de 20 anos, está vinculado ao Atlético até o fim de 2018. Ele chegou ao clube paranaense em 2017, mas nunca se firmou como titular. Neste ano, ele ficou no time sub-23, que disputava o Campeonato Paranaense. Atuou em 13 partidas e marcou dois gols. Ele ainda jogou uma vez pela Libertadores – contra o Millonarios (Colômbia), na Arena. No Brasileirão, ele não chegou a entrar em campo. Sua última partida foi a final do Estadual, em que o time empatou com o Coritiba por 0 a 0. O jogador, que atua como meia pelo lado do campo, chegou a ter proposta do Náutico, mas a negociação não evoluiu.