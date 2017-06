Inscrições abertas para a corrida e volta ciclística das Nascentes do Iguaçu

(foto: Cesar Brustolin/SMCS)

Estão abertas as inscrições para XIII Corrida de Revezamento e VII Volta Ciclística das Nascentes do Iguaçu. Os interessados podem fazer as inscrições até 19 de julho no site Ticket Agora. As inscrições são limitadas a 800 atletas e a prova será no dia 30 de julho.

Realizada pela Prefeitura de Curitiba e pelo Provopar, a Corrida de Revezamento e a Volta Ciclística das Nascentes do Iguaçu tem por objetivo incentivar a prática esportiva e a integração metropolitana e divulgar os atrativos turísticos naturais municípios da Grande Curitiba.

A largada será no município de Piraquara, em frente à Prefeitura Municipal, e a chegada na cidade de Curitiba, no bosque São Cristóvão, em Santa Felicidade.

A corrida e a volta ciclística passam por um trajeto de 108 km entre Piraquara, Quatro Barras, Pinhais, Campina Grande do Sul, Bocaiúva do Sul, Colombo, Almirante Tamandaré, Campo Magro e Curitiba. As cidades são cortadas pelos afluentes do Rio Iguaçu: Piraquara, Irai, Palmital, Atuba, Barigüi e Passaúna.

O trajeto passa pelas estradas vicinais com paisagens bucólicas e natureza exuberante. Com a participação de Bocaiúva do Sul que expande seu percurso para além da bacia hidrográfica do rio Iguaçu, passando pelas cabeceiras do Capivari que integra a Bacia do Rio Ribeira, percorrendo caminhos com paisagens campestres.

Inscrições

Ciclismo

Lote 01 - de 23 de junho a 10 de julho: R$ 100,00 + taxa por atleta

Lote 02 - 11 a 15 de julho: R$ 120,00 + taxa por atleta

Lote 03 - 16 a 19 de julho: R$ 150,00 + taxa por atleta

Link para inscrições: www.ticketagora.com.br/e/Xiii-Corrida-De-Revezamento-Das-Nascentes-Do-Iguacu--Prova-De-Ciclismo-4360

Corrida de Revezamento

Lote 01 - de 23 de junho a 10 de julho: R$ 1.200,00 por equipe + taxa por atleta

Lote 02 - 11 a 15 de julho: R$ 1.300,00 por equipe + taxa por atleta

Lote 03 - 16 a 19 de julho: R$ 1.400,00 por equipe + taxa por atleta

Link para inscrições: www.ticketagora.com.br/e/Xiii-Corrida-De-Revezamento-Das-Nascentes-Do-Iguacu--Prova-Pedestre-4359

Para participar da prova o atleta deverá ter nascido até 31 de dezembro de 2001.