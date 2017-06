'Meu Malvado Favorito 3' recicla a estrutura das animações anteriores

SÓ PODE SER REPRODUZIDA NA ÍNTEGRA E COM ASSINATURA MARINA GALEANO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não é à toa que a Universal considera Meu Malvado Favorito 3 como um de seus principais lançamentos do ano. Os dois filmes da franquia estrelada por Gru, suas três filhas e os minions além do spin-off sobre as criaturas amarelinhas lotaram salas de cinemas do mundo inteiro e, juntos, arrecadaram mais de US$ 2 bilhões. Daí a imensa expectativa do estúdio em relação à nova animação, que, na verdade nem é tão nova assim. Afinal de contas, em time que está ganhando não se mexe. A fórmula de sucesso se repete. Uma história simples, leve e divertida, permeada por subtramas que enriquecem a narrativa. Cores vibrantes, muita ação e humor capaz de provocar? riso fácil tanto nas crianças quanto nos adultos. Aliás, desde o primeiro longa, Meu Malvado Favorito tem essa preocupação: entreter também aqueles que compram os ingressos e a pipoca. E se mantém fiel à proposta. Desta vez, Gru e Lucy precisam repensar suas vidas depois de serem demitidos da Liga Anti-Vilões. Enquanto ela se ocupa com os desafios da maternidade, o grandão é surpreendido com a debandada dos minions que querem voltar à bandidagem e com a existência de um irmão gêmeo. Dono de uma vasta cabeleira loira, Dru, o gêmeo, pertence à ala milionária da família e deseja aprender a arte da vilania com o ex-grande mestre do crime, Gru. Embora a dupla renda momentos engraçados, quem rouba mesmo a cena é Balthazar Bratt. De bigodão e blazer roxo com ombreiras, o esquecido astro dos anos 1980 ostenta o status de melhor vilão da franquia. Cafona ao extremo, ele leva à tela inúmeras referências da era disco que, certamente, cairão nas graças dos espectadores acima dos 30 anos. Ao som de Michael Jackson, a-ha, Madonna, Van Halen e Pharrell Williams, Bratt planeja se vingar de todos que o jogaram no ostracismo. Antes, porém, o criminoso terá que passar por cima de Gru e companhia. Ainda que recicle a estrutura dos filmes anteriores e não traga nada muito diferente, Meu Malvado Favorito 3 funciona como sequência. Os personagens ganham fôlego, e o público, mais alguns minutos de entretenimento ao lado dos minions, que, pelo visto, terão vida longa. A última cena da animação já avisa que em breve eles estarão de volta aos cinemas. MEU MALVADO FAVORITO 3 (Despicable Me 3) DIREÇÃO Pierre Coffin e Kyle Balda ELENCO Steve Carell, Kristen Wiig, Trey Parker. Dublagem: Leandro Hassum, Maria Clara Gueiros, Evandro Mesquita PRODUÇÃO EUA, 2017 AVALIAÇÃO bom