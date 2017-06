"Temos obrigação de jogar como no 2º tempo", diz Dudu

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autor de dois gols no empate em 3 a 3 com o Cruzeiro, Dudu voltou a afirmar que a atuação do time no primeiro tempo do jogo da última quarta-feira não pode se repetir e afirmou que a obrigação do elenco é atuar ao menos com vontade. O camisa 7 disse que entende a pressão da torcida por resultados, mas ressaltou que vários outros concorrentes também têm times fortes e precisam ser respeitados. "Temos um time forte. O Cruzeiro é forte, o Grêmio é forte, o Atlético-MG. No Brasil os jogos são competitivos. Não temos obrigação de ganhar todos, temos a obrigação de jogar como o segundo tempo de ontem, lutar por essa camisa, lutar pelo torcedor que vai ao campo. Ganhar a competição vai do momento da equipe", afirmou o atacante. "Não queria ter tomado três gols para depois o time começar a jogar. Tomamos dois de contra-ataque, não pode acontecer. Depois sabia que o time precisava de mim. Tive a sorte de conseguir fazer dois gols", completou. Dudu voltou a dedicar a vitória para Fabiano e para torcida e repetiu os elogios a Borja feitos logo após o jogo, na zona mista. Campeão da Copa do Brasil de 2015 e do Campeonato Brasileiro de 2016, ele se consolida como um dos mais queridos entre os torcedores. Nesta quinta-feira (29), inclusive, ele fez apenas trabalhos de recuperação física, assim como os demais titulares. A diferença foi que ele foi recepcionado por fãs que levaram cartazes e se emocionaram no encontro. Ele não esconde gostar do carinho, mas prefere rejeitar, ao menos por enquanto, o rótulo de ídolo palmeirense. "Falta algumas coisas para me tornar ídolo aqui. Sou feliz pelo carinho por mim e pela minha família. Espero continuar assim para quem sabe me tornar ídolo. Hoje em dia, no Brasil o pessoal trata as pessoas como ídolo por pouca coisa. Conquistei Brasileiro e Copa do Brasil, mas no meu ver ainda falta um campeonato maior, que pode ser a Libertadores".