Filme sobre palhaço Bozo ganha trailer só para maiores de idade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Warner divulgou nesta quarta-feira (28), um novo trailer do filme "Bingo: o Rei das Manhãs", longa inspirado na história de Arlindo Barreto, intérprete do palhaço Bozo nos anos 1980. A novidade em relação à prévia divulgada em dezembro do ano passado é que esta versão é exclusiva para maiores de 18 anos. O trailer pode ser conferido no seguinte link: https://youtu.be/UVDdfjlunUg. O vídeo recente tem muito mais cenas envolvendo sexo e drogas —além da dose extra de palavrões— do que a versão anterior. Dirigido por Daniel Rezende —editor de "Cidade de Deus" e "Tropa de Elite"— e estrelado por Vladimir Brichta, o filme conta a trajetória de um palhaço com características similares a do Bozo: mulherengo, famoso na TV e usuário de cocaína. O nome "Bingo" foi adotado por conta dos direitos autorais —o "Bozo" foi criado nos Estados Unidos, em 1946. A produção deverá chegar aos cinemas brasileiros no dia 24 de agosto.