SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maytê Piragibe encerrou sua participação no "Dancing Brasil", na segunda (26), como vencedora da disputa de dança. Porém, a atriz se irritou ao vivo com Xuxa Meneghel quando a apresentadora afirmou no "Programa do Porchat" que Maytê e Paulo Victor, seu parceiro nas coreografias, estavam "se pegando." Para o site "Na Telinha", Maytê disse que Xuxa mentiu e a constrangeu. "Eu fui contratada para dançar. Eu tinha acabado de ganhar o prêmio e estava exausta e aí vem falar mentiras da minha vida pessoal, é muito delicado. Eu estou constrangida na verdade. Ela falou por mim coisas que não dizem respeito a ela. O que ela disse é mentira. É minha vida." Na entrevista, Maytê disse ainda que sua vida pessoal "nunca foi mais importante que minha carreira. Eu nunca usei meu casamento ou minha separação do pai da minha filha como algo para me promover."