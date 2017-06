Após surra em Porto Alegre, Atlético vai usar time misto no Brasileirão

O lateral Jonathan: um dos sete poupados no Atlético (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O Atlético vai usar um time misto diante do Sport, neste domingo (2), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube não confirmou oficialmente, mas a delegação se dividiu nesta quinta-feira (29), em Porto Alegre – onde o time foi goleado pelo Grêmio (4 a 0) nesta quarta-feira (28).

A logística do Atlético indicava que o time seguiria direto de Porto Alegre para Recife, local do jogo deste domingo. Contudo, sete jogadores considerados titulares embarcaram para Curitiba: os laterais Jonathan e Sidcley, os zagueiros Wanderson e Thiago Heleno, o volante Otávio, o meia-atacante Nikão e o atacante Douglas Coutinho. Eles serão poupados contra o Sport.

Por outro lado, o zagueiro Paulo André e o atacante Ederson (que não pode atuar pela Copa do Brasil) devem se juntar à delegação em Recife. Com as trocas de jogadores, a provável escalação seria Weverton; Cascardo, Zé Ivaldo, Paulo André e Nicolas; Deivid, Matheus Rossetto, Yago, Lucho González (Matheus Anjos) e Pablo; Grafite (Ederson).

Um dos motivos que levaria o Atlético a poupar jogadores é o duelo contra o Santos, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores. A partida está marcada para a próxima quarta-feira (5 de julho).

Em Recife, o Atlético vai disputar seu 41º jogo no ano. Até agora, foram 10 pelo Brasileirão, três pela Copa do Brasil, 10 pela Libertadores e 17 pelo Campeonato Paranaense - nesta última, contudo, o clube usou times reservas em 11 partidas. Apenas Chapecoense (44) e o próprio Sport (46) atuaram mais vezes na temporada. Curiosamente, são os dois próximos adversários do Furacão no Brasileirão.