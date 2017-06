Bolsa destoa do exterior e avança; dólar volta aos R$ 3,30

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira destoou do mercado internacional e fechou no positivo nesta quinta-feira (29). Na noite anterior, o governo conseguiu avançar com a reforma trabalhista na última comissão do Senado, e agora o projeto vai para votação no plenário. O dólar voltou ao patamar de R$ 3,30. O Ibovespa, principal índice acionário do país, ganhou 0,36%, a 62.238 pontos. O volume financeiro foi de R$ 6,126 bilhões Entre as altas, estiveram as ações de Vale, Petrobras e ações do setor financeiro. A Vale acumula o sétimo dia consecutivo de valorização, ainda na esteira da aprovação da proposta de reestruturação do comando da companhia. O ganho dos papéis preferenciais e ordinários ficou ao redor de 0,50%, a R$ 26,89 (PN) e R$ 28,97 (ON). A Petrobras conseguiu acompanhar o sexto dia de alta do petróleo e também subiu, ao redor de 1%. Os papéis preferenciais ganharam 0,91%, a R$ 12,19, enquanto os ordinários subiram 1,16%, para R$ 13,03. A menor produção ajudou a sustentar o preço da matéria-prima. O Brent avançava 0,19%, a US$ 47,40. O WTI ganhava 0,42%, a US$ 44,93. Ainda entre os destaques do dia estão os papéis do setor financeiro, que fecharam no positivo. Desde o início da atual crise política, as ações dos grandes bancos acumulam perdas. Kroton e Estácio operaram em sinais divergentes depois de o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) vetar a fusão das companhias. A Kroton ganhou 2,40%, a R$ 14,50. A Estácio recuou 1,70%, a R$ 14,45. No mercado internacional, Bolsas americanas e europeias registraram perdas. O índice Dow Jones recuou 0,78%, o S&P 500, 0,86%, e o Nasdaq, 1,44%. DÓLAR A moeda americana voltou ao patamar de R$ 3,30, seguindo o mercado externo. Houve um movimento de fuga para ativos mais seguros, como títulos da dívida americana, em meio a temores de que à medida que os investidores avaliavam a probabilidade de que os bancos centrais na Europa se tornem menos expansionistas. O dólar comercial avançou 0,73%, a R$ 3,3080. Na cotação à vista, que fecha mais cedo, a moeda ganhou 0,22%, a R$ 3,3078. Os juros futuros avançaram. O vencimento janeiro 2018 saiu de 8,955% para 8,99%. O contrato janeiro 2021 saiu de 10,13% para 10,18%.