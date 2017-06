Coritiba ataca em duas frentes para liberar o suspenso Kleber

Kleber: em busca de um efeito suspensivo (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O atacante Kleber, do Coritiba, pegou 15 jogos de suspensão em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O jogador agrediu e cuspido em um jogador do Bahia, em 11 de junho. O clube paranaense vai atacar em duas frentes para liberá-lo. Numa delas, tenta a redução da pena, através de um recurso no STJD. Na outra, busca um efeito suspensivo para liberá-lo até que o recurso seja julgado.

O advogado Itamar Côrtes, que defendeu Kleber no STJD, disse que ficará no Rio de Janeiro até esta sexta-feira (30) para dar entrada no pedido de efeito suspensivo. “É perfeitamente cabível. Ele já cumpriu 3 partidas (de suspensão). A Lei Pelé diz que acima de dois jogos, não é faculdade do auditor, mas uma obrigação”, disse o advogado, à rádio Transamérica.

Expulso diante do Bahia, Kleber ficou de fora nas partidas contra Corinthians, Grêmio e Cruzeiro. Nesses três jogos, o Coritiba não fez um gol sequer e ainda somou duas derrotas, para gaúchos e mineiros. Se o efeito suspensivo sair até sexta-feira, o atacante poderia ser relacionado para enfrentar o Vasco, neste domingo (2), na Vila Capanema.

Quanto ao recurso, Cortes acredita que a pena pode ser diminuída. Ele cita como base um caso envolvendo o meia Dudu (ex-Coritiba e hoje no Palmeiras). Ele pegou uma suspensão de 180 dias por ter agredido um árbitro, mas a pena foi revista: Dud pegou apenas cinco jogos de suspensão, além de multa de R$ 50 mil. “No meu entendimento, o ato dele foi mais grave (agressão a um árbitro). No caso do Kleber, com 15 partidas (de suspensão), seria possível fazer a conversão da pena. Ele já cumpriu três”, falou o advogado.

Caso as duas frentes fracassem, Kléber deverá desfalcar o Coritiba nas próximas 12 partidas, voltando a jogar apenas no dia 27 de agosto, curiosamente quando o time encara a equipe do Vitória, arquirrival do Bahia, no Couto Pereira.