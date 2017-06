Beto Monteiro passa a integrar a Stock Car na etapa Curitiba

(foto: Bruno Terena/Grelak Comunicação)

A quinta etapa, na manhã deste domingo (2) no Autódromo Internacional de Curitiba, será a mais importante da temporada de 2017 da Stock Car Brasil. Os pilotos da principal categoria do automobilismo nacional terão um confronto de 40 minutos na Corrida do Milhão. Com regulamento diferente do praticado nos demais eventos do calendário e transmissão ao vivo pela Rede Globo, a prova vai marcar a estreia de Beto Monteiro no campeonato.

O pernambucano vai competir na Stock Car pilotando o carro número 188 da Mico’s Racing, equipe chefiada por Juan Carlos Lopez. “É um desafio duplo”, define Monteiro. “A equipe estava afastada da categoria já havia algum tempo e está retornando agora. Eu chego agora para buscar entender o Stock Car, pegar a mão da categoria para daqui a algum tempo chegar ao nível dos pilotos que já estão lá, ou pelo menos perto desse nível”, diz.

Ele reconhece a modéstia do primeiro objetivo. “Nossa meta em Curitiba vai ser terminar a corrida. Pode parecer pouco, mas estamos tratando da maior categoria do Brasil, onde todo mundo tem um monte de experiência. Basta ver que até um cara do nível do Rubinho, com toda a experiência que tem, levou um tempinho para se adaptar bem”, exemplifica, citando Rubens Barrichello, que estreou em 2012 depois de 19 temporadas pilotando na Fórmula 1.

Beto Monteiro é detentor de um dos currículos de maior diversidade do automobilismo brasileiro atual. Bicampeão brasileiro na Fórmula Truck em 2004 e 2013, já atuou também e, Fórmula 3, Fórmula Uno e Brasileiro de Marcas, fez participações em várias categorias do automobilismo argentino e participou de corridas longas no Brasil e nos EUA. O kart é uma de suas ocupações principais, seja em campeonatos ou a título de condicionamento físico.

O carro número 188 de Beto Monteiro exibirá as cores e logos de Loja do Mecânico e DeWalt. “Sou extremamente grato aos parceiros que tornaram isso possível. Estou chegando com humildade e ciente do desafio. Começar na principal corrida do campeonato aumenta nosso desafio”, considera o piloto, que te, três largadas na Stock Car. “Minha maior experiência foi metade da corrida de duplas de 2015, em que fui parceiro do Galid Osman”, relembra.

A efetivação na Stock Car não o piloto pernambucano do grid da Copa Truck. Ele foi o campeão da Copa Centro-Oeste, a primeira das três minicopas da categoria dos caminhões. A segunda terá início no dia 8 em Caruaru, no Autódromo Internacional Ayrton Senna. “Correr na Stock Car agora não deixa de ser, também, uma maneira de ficar ‘ligado’ para a corrida da Copa Truck”, diz Monteiro, que pilota o caminhão Iveco da equipe Lucar Motorsports.

Os treinos para a Corrida do Milhão da Stock Car em Curitiba terão início nesta sexta-feira (30). Esta é a única etapa do calendário que contempla uma única corrida, que tem o pit stop obrigatório entre as particularidades de seu regulamento. A largada será dada às 10h30 e a prova terá transmissão ao vivo da Rede Globo, com narração de Sérgio Maurício e comentário de Reginaldo Leme. A geração de imagens é da paranaense Master/CATVE.