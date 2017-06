CMN mantém juros de referência do BNDES em 7%

MAELI PRADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O CMN (Conselho Monetário Nacional) manteve a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), taxa que serve de referência para os empréstimos do BNDES, em 7% para o período entre julho e setembro. A decisão, tomada nesta quinta-feira (29), foi tomada porque a inflação está sob controle, assim como o risco país, fatores que são levados em conta para o estabelecimento da taxa. "Tendo em vista que a meta de inflação para 2017 está fixada em 4,5% ao ano [...], e que a média diária dos índices que medem o risco-Brasil em mercados internacionais no segundo trimestre de 2017 se manteve, na média, praticamente nos mesmos patamares do trimestre anterior, o CMN decidiu pela manutenção da referida taxa", diz comunicado do CMN. TLP A partir de 2018, os novos empréstimos do banco passarão a ser calculados a partir de uma nova taxa, a TLP (Taxa de Longo Prazo), que a princípio será a mesma da TJLP mas que passará a ser corrigida mensalmente pelo Banco Central. A correção será feita com base na variação do IPCA (índice de preços ao consumidor) acrescida gradualmente do rendimento real do título público NTN-B com vencimento em cinco anos, que paga aos compradores inflação mais juros. Com isso, o custo dessas operações de crédito deixa de ser uma decisão de governo e passa a acompanhar as taxas de juros de mercado.