Após derrota no Cade, Estácio diz que agora vai às compras

JOANA CUNHA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do conselho de administração da Estácio, João Cox, negou nesta quinta-feira (29) que a rede de ensino superior será vendida para outro concorrente, depois que o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) reprovou a junção dela com a Kroton, líder do setor. Uma eventual venda da Estácio, que é a segunda maior no ranking das empresas de ensino superior do país, vem sendo especulada desde a semana passada, quando o mercado começou a prever que o Cade derrubaria o negócio Kroton/Estácio. Segundo ele, em vez de ser vendida, a Estácio vai é comprar outras empresas de educação. "Vamos lembrar que a Estácio é o segundo maior competidor, três vezes maior que o terceiro colocado. E com a decisão do Cade, eu acho que fica natural que a Estácio passe a ser o consolidador", diz Cox. Trata-se, segundo Cox, de uma estratégia que a Estácio vinha adotando antes de receber a proposta da Kroton, no primeiro semestre do ano passado. "Ela sempre foi uma empresa que adquiria outras empresas. Porém, agora achamos que carece de um ajuste em relação ao que achávamos lá atrás, de que essas aquisições não devam ser de pequenas empresas, como a Estácio fazia, mas de empresas maiores." A Estácio tem hoje mais de 500 mil alunos nas modalidades de ensino presencial e a distância. Nos últimos anos, comprou instituições de menor porte, como a Faculdade Nossa Cidade, em Carapicuíba (SP), com 8.700 alunos em 2015, ou a Faculdade CEUT, em Teresina (PI), com 3.700 alunos, em 2014. De acordo com o conselheiro, nesta quinta-feira (29) a diretoria da Estácio já foi orientada a entrar em contato com alguns assessores financeiros para buscar opções de novos ativos para adquirir. Uma pista de quem pode ser o alvo ele não dá. "Isso é o trabalho do assessor financeiro. Tem que tomar cuidado. Por exemplo, a Estácio é a maior participação de mercado no Rio de Janeiro. Pode ter uma empresa extremamente interessante, mas que também tenha participação grande, o que pode levar a acontecer como foi com Kroton/Estácio e ser vedado pelo Cade." CONCENTRAÇÃO Questionado se parecia óbvio que o negócio não seria aprovado devido ao tamanho da concentração que provocaria, Cox evitou criticar Rodrigo Galindo, presidente da Kroton e maior defensor da compra. Cox disse apenas que sempre respeitou o entendimento de Galindo. "Como eu sou mais velho, os meus tempos de Cade eram diferentes. A lei de concentração econômica mudou. E o Galindo teve uma experiência muito grande com a transação de Anhanguera. Então, entre o que eu pudesse acreditar e o que o Galindo acreditava, eu sempre tomei a crença dele como certa", disse Cox. Ele nega que Galindo tenha saído enfraquecido da empreitada fracassada. "Ele é super competente, brilhante e tenho certeza de que vai encontrar outro meio de seguir a estratégia de crescimento dele, que pode ser internacionalização ou ensino médio." O amanhecer da negativa do Cade vai exigir da Estácio uma reorganização da diretoria antes de partir para novas negociações, segundo executivos com trânsito na empresa. Internamente, a avaliação é a de que será preciso reconstruir a gestão e ganhar musculatura com as aquisições para evitar que apareçam novas ofertas, como foi o caso da Kroton, e a Estácio seja obrigada a paralisar seus planos de crescimento no meio do caminho novamente. A novela da transação entre Estácio e Kroton provocou uma série de turbulências na chefia da empresa no ano passado, com diversas mudanças no conselho e na direção. Entre as reviravoltas que aconteceram durante as negociações, Chaim Zaher, o maior acionista individual da Estácio, chegou a assumir a presidência-executiva da empresa, quando Rogério Melzi, o presidente anterior, deixou a companhia após desentendimentos internos. Chaim, porém, permaneceu no cargo durante menos de um mês e renunciou em seguida, retomando uma vaga no conselho.