Casa da 'idade da pedra' é vendida por US$ 2,8 milhões na Califórnia

(foto: Reprodução Facebook)

Uma casa da idade da pedra foi vendida por US$ 2,8 milhões (R$ 9,3 milhões), segundo uma imobiliária da Califórnia.

Feita para ser parecida com a do desenho animado Flintstones, a propriedade tem um exterior arredondado, que parece rocha, com muros cinzad e alaranjados, que lembram as casas da cidade de Bedrock.

O dono anterior havia comprado a casa em 1996. A construção foi feita pelo arquiteto Willian Nicholson, em 1976.