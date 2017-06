Paraná confirma João Pedro e vê saída de atacante

João Pedro: do Atlético para o Paraná (foto: Franklin de Freitas)

O Paraná clube confirmou nesta quinta-feira (29) a contratação do meia João Pedro. O jogador pertence ao Atlético e foi cedido por empréstimo, até o fim do ano. A confirmação foi feita pelo presidente do clube, Leonardo Oliveira. Por outro lado, o atacante Pedro Bortoluzo deixou a Vila Capanema.

Oliveira havia dito na quarta-feira (28) que o meia interessava ao Paraná. O último empecilho era a questão salarial. O clube da Vila Capanema queria que o Atlético pagasse integralmente, algo que o Furacão não desejava fazer – e por esse motivo o diretor de futebol Rodrigo Pastana achava difícil a concretização do empréstimo. Nesta quinta, acertou-se que o Atlético pagaria a maior parte e o Paraná complementaria – os valores não foram revelados.

João Pedro estava sem espaço no Atlético. O Paraná, por sua vez, carece de um jogador para o meio-de-campo, principalmente depois que Guilherme Biteco sofreu ruptura no tendão de Aquiles e teve que passar por cirurgia.

Já Pedro Bortoluzo teve o contrato de empréstimo encerrado. O vínculo expira nesta sexta-feira (30) e não será renovado. Com isso, ele volta para o São Paulo, dono dos direitos econômicos do jogador. O atacante de 20 anos deixa a Vila Capanema após disputar nove jogos e não marcar nenhum gol. Para o comando de ataque, o técnico Cristian de Souza conta com Alemão (que está recuperado de lesão), Daniel Morais, Felipe Alves e Rafhael Lucas, além de Robson (que tem atuado como meia pelos lados). No elenco ainda há Ítalo e Vitor Feijão, que se recuperam de lesão. E o clube pode trazer Felipe Augusto, do Volta Redonda.