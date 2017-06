Ex-presidente do Marília é preso por sonegação durante gestão no clube

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente do Marília, Hely Bíscaro, foi preso na última terça-feira (27) pela Polícia Federal (PF). Ele foi condenado a cinco anos e dez meses de prisão pelos crimes de apropriação indébita, falsidade ideológica e sonegação de contribuição previdenciária. De acordo com a denúncia, 'os delitos teriam ocorrido entre junho de 1995 e abril de 2000, período em que Hely esteve à frente do Marília. Segundo o Ministério Público Federal, autor da ação, o réu suprimiu contribuições destinadas à Previdência Social, além de não haver repassado as que eram descontadas de funcionários do clube'. Ex-vereador da cidade, Hely Bíscaro está preso na penitenciária de Marília, mas ainda pode ser transferido para o regime semiaberto ou para o centro de ressocialização. Em crise financeira e alvo de diversas outras ações trabalhistas, o Marília desistiu de jogar a Copa Paulista, que tem início neste mês de julho, e agora só deve voltar ao gramado para a disputa da Série A-3 do Campeonato Paulista de 2018.