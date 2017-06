Teles se recusam a gastar R$ 3,5 bi, e governo adia renovação de contratos

JULIO WIZIACK BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Sem acordo com as operadoras de telefonia, o governo adiou novamente a renovação dos contratos de concessão, que já deveriam ter sido revistos desde 2015. Assim, continuam valendo as obrigações vigentes desde 2011 e que preveem, por exemplo, gastos com orelhões que consomem milhões das empresas sem geração de receita. O secretário de Telecomunicações, André Borges, disse que o governo preferiu adiar a renovação à espera da aprovação do projeto que modifica a Lei Geral de Telecomunicações e permite a migração dos atuais contratos de concessão (válidos exclusivamente para a telefonia fixa) para termos de autorização (como funciona na telefonia móvel, internet e TV paga). De acordo com Borges, não faz sentido baixar um pacote de obrigações de investimentos na telefonia fixa neste momento se o governo pensa em alocar esses recursos para a banda larga assim que a nova legislação for aprovada pelo Congresso Nacional. OFÍCIO Nesta quinta-feira (28), o presidente da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), Juarez Quadros, enviou um ofício ao ministro Gilberto Kassab (Comunicações) informando que, na verdade, as operadoras de telefonia não concordaram em pagar R$ 3,5 bilhões para a renovação dos contratos vigentes. O valor, segundo Quadros, é decorrente de metas de investimentos previstas anteriormente —e que ainda não foram realizadas integralmente— e também de novas metas estabelecidas na nova proposta enviada ao ministério que previa o fim de investimentos em orelhões, um antigo pleito das teles. Essa proposta "transitória" não entraria em conflito com as novas regras que já estão prontas caso o marco legal do setor passe no Congresso. RISCO No documento, ao qual a reportagem teve acesso, Quadros diz ainda que "a decisão de não reconhecer valores que foram devidamente apurados em processos administrativos coloca em risco a manutenção do equilíbrio-financeiro dos contratos de concessão". Com base nessa avaliação, o ministro Kassab decidiu adiar a renovação. Dessa forma, ficam valendo as condições vigentes até a renovação dos contratos, o que inclui os gastos em orelhões. Os contratos foram assinados em 2005 e vencem em 2025. Estabeleceu-se que haveria uma revisão a cada cinco anos com metas de cobertura, qualidade e investimentos definidas a cada período de cinco anos. O secretário André Borges disse que poderá haver uma revisão dos contratos a qualquer momento, caso o projeto de lei que prevê a migração de contratos de concessão para termos de autorização seja aprovado pelo Congresso.