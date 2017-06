SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A exposição "Rá-Tim-Bum, o Castelo", em cartaz em São Paulo no Memorial da América Latina até 30 de setembro, recebe projeções mapeadas na fachada a partir deste sábado (1º). Além de iluminação colorida, a intervenção exibirá trechos de alguns episódios do seriado infantil transmitido pela TV Cultura durante a década de 1990. As sessões têm aproximadamente dez minutos de duração e acontecem aos sábados e domingos, às 19h30 e às 21h.