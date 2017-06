Alice Braga será integrante dos X-Men em novo filme

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A revista americana "Hollywood Reporter" noticiou que Alice Braga, 34, fará parte do elenco de "Novos Mutantes", novo filme dos X-Men. A brasileira, revelada em "Cidade de Deus" (2003), vai substituir a atriz Rosario Dawson, 38, da série "Luke Cage". Ela estava escalada para viver personagem porto-riquenha Cecília Reyes, que nos quadrinhos tem o poder de gerar um campo de força ao redor do corpo. Alice atualmente vive uma mexicana rainha do narcotráfico na série "A Rainha do Sul", que acaba de chegar à segunda temporada. Ela atuou em produções de Hollywood como "A Cabana" (2017) e "Elysium" (2013). "Novos Mutantes" terá direção de Josh Boone, de "A Culpa é das Estrelas", e está previsto para estrear em 2018. No elenco há outro brasileiro, Henry Zaga, que atuou em "13 Reasons Why" e é filho do ministro do TSE Admar Gonzaga.