Caminhoneiros ganham massagem e café

Em celebração ao Dia do Caminhoneiro, comemorado hoje, os caminhoneiros do Paraná vão contar com uma programação especial em sua homenagen. A partir das 8 horas, eles vão poder receber massagem e tomar um café especial em todas as concessionárias Savana do Paraná, em Curitiba, em São José dos Pinhais e em Ponta Grossa. Joinville, a 180 km da capital Florianópolis, em Santa Catarina, também irá disponibilizar os mesmos serviços em sua Savana.

O objetivo da ação é valorizar os caminhoneiros e mostrar o quanto o grupo se orgulha e se privilegia por trabalhar com eles. De acordo com o seu diretor executivo, Marcelo Tinti, as atividades desenvolvidas pelos caminhoneiros marcam, identificam e definem a Mercedes-Benz.

Em Curitiba, o mimo aos caminhoneiros acontece no posto da rede que fica na BR-116, 1785, no Trevo do Atuba. Em São José dos Pinhais no Contorno Leste de Curitiba, 5615, no bairro Quississana.