Loures terá que devolver salário

O juiz Renato Borelli da 20ª Vara Federal do Distrito Federal determinou na quarta-feira que a Câmara suspenda o plano de saúde pago ao ex-deputado federal paranaense Rodrigo Rocha Loures (PMDB). Borelli também determinou que o peemedebista devolva a remuneração recebida depois da decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que o afastou do mandato parlamentar em 19 de maio.

Ele, porém, perdeu a cadeira após o ex-ministro da Justiça Osmar Serraglio (PMDB) decidir voltar à Câmara. Na decisão, o juiz determina que Rocha Loures devolva os recursos recebidos entre 19 de maio e 1º de junho. “É fora de dúvida que, a partir do afastamento acima determinado, o subsídio de parlamentar e demais prerrogativas do cargo, incluindo a assistência médica, devem ser suspensos, vez que não há no ordenamento jurídico qualquer regra que determine o contrário”, afirmou o juiz no despacho. “A manutenção do subsídio e demais prerrogativas do cargo (incluindo assistência de saúde) de parlamentar afastado viola, flagrantemente, o princípio segundo qual é indevido o enriquecimento sem causa”, considerou.