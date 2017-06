(foto: ar)

Morreu ontem, em Curitiba, o arquiteto e urbanista Lubomir Ficinski, um dos idealizadores do sistema de canaletas de transporte coletivo na cidade. Ele tinha 87 anos e a causa da morte não foi informada. Ficinski trabalhou na prefeitura de Curitiba e no governo do Paraná com o ex-governador Jaime Lerner e foi duas vezes presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). Foi diretor de Transportes da Urbs na gestão Luciano Ducci e ajudou a criar o Paranacidade, programa estadual de incentivo aos municípios. No ano passado, participou da candidata do PP à prefeitura de Curitiba, Maria Victoria. A Prefeitura de Curitiba decretou de três dias pela morte do arquiteto.

Legado

“Curitiba e o Paraná se despedem hoje de um grande parceiro. Lubomir Ficinski Dunin segue adiante e deixa para a cidade um enorme legado, não apenas em obras, mas de compromisso, caráter e retidão profissional”, afirmou o prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Ficinski fez parte da da equipe que criou o Ippuc, em 1965. Foi consultor do Banco Mundial e secretário estadual de Desenvolvimento Urbano. Ajudou a criar o Parque Barigui e as canaletas de ônibus expresso. Atualmente, era conselheiro na área de planejamento urbano do Ippuc. Ele foi presidente do instituto entre 1971 e 1972 e entre 1975 e 1979.

Salários

Uma petição pública foi criada na internet propondo a redução pela metade dos salários dos vereadores, prefeito e vice prefeito de Curitiba. A alegação é garantir com essa economia, mais recursos as políticas públicas como: saúde, educação, segurança e assistência social. O movimento é inspirado em iniciativas populares promovidas no interior do Estado que conseguiram reduzir os salários de vereadores. Até ontem, mais de 7 mil pessoas haviam subscrevido a proposta.

Programas

A empresa Felt Informática foi a vencedora do pregão eletrônico realizado na segunda-feira para seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças perpétuas de uso de programas de computador para a Câmara Municipal. O valor máximo foi determinado em R$ 16.188,54 e a empresa vencedora arrematou pelo valor de R$ 12.989,75, gerando uma economia de 20%, segundo a direção da Casa. A justificativa é de que as licenças são necessárias para permitir conexões nos servidores Windows 2012 e 2016 de novos usuários que usam aplicativos como os fornecidos pela empresa Elotech Gestão para que a Câmara faça o uso legal de software com seu devido licenciamento.

Realeza

Um levantamento da Paraná Pesquisas divulgado ontem aponta que 84,5% são contra a volta da monarquia, e 10,7% favoráveis. A pesquisa ouviu 2.132 pessoas entre os dias 18 e 22 de junho de 2017.

Devolução

O Tribunal de Contas do Estado julgou ilegal a contratação, pela prefeitura de Cruz Machado (região Sul), da Sociedade Amaral e Barbosa Advogados e o pagamento antecipado de honorários, somados em R$ 375 mil. Na decisão, o TCE determinou que a empresa e o ex-prefeito desse município da região Sul do Estado Antônio Luis Szaykowski (gestão 2013-2016), devolvam solidariamente o valor, devidamente corrigido desde 2015, ano das irregularidades.

Asfalto

O deputado Rubens Bueno (PPS) reapresentou projeto que afasta imediatamente do cargo políticos presos em flagrante ou que tiverem a prisão preventiva ou temporária decretada pela Justiça. “Até porque, mesmo preso, mas exercendo a chefia de um governo, o administrador pode prejudicar as investigações, influindo na coleta de provas ou determinando que seus assessores as modifiquem”, defende o parlamentar.