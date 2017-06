CCJ aprova urgência para reforma trabalhista

Depois de aprovar a reforma trabalhista, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou em votação simbólica o regime de urgência para a tramitação do projeto no Senado. A aprovação aconteceu depois da meia-noite e foi seguida de forte reação contrária da oposição. O regime de urgência da CCJ, porém, precisa ser chancelado pelo plenário.

Segundo o líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR), o acordo com a oposição era não adotar regime de urgência “para pular comissões”. “Com a urgência, será possível votar no plenário sem voltar para as comissões”, disse Jucá ao comentar a possibilidade de que emendas sejam feitas ao texto no plenário. Há expectativa de que o regime de urgência seja chancelado ainda nesta quinta-feira pelo plenário.

A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) foi um dos representantes da oposição que reclamou fortemente após a manobra do governo. Ao lembrar que havia acordo para não estabelecer o regime de urgência nas comissões, e lembrou que o regime de urgência só vale se for chancelado pelo plenário.