Meta de inflação cai para 4,25% em 2019 e 4% em 2020

MAELI PRADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Brasil deu início a um processo de ajuste da meta de inflação para o padrão de outros países emergentes e anunciou que perseguirá objetivos mais ambiciosos para o IPCA em 2019 e em 2020. Em 2018, o país encerrará um ciclo de 14 anos ininterruptos de meta de inflação de 4,5%. Nesta quinta (29), o CMN (Conselho Monetário Nacional), formado pelo Banco Central e pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento, anunciou que o alvo para o IPCA será de 4,25% em 2019 e de 4% em 2020. A longo prazo, o país quer se aproximar da meta de 3%, média praticada em outros países em desenvolvimento.

A banda, ou intervalo de tolerância para a inflação oficial, que caiu de 2 para 1,5 ponto percentual a partir de 2017, será mantida. A partir de agora, a meta para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo será fixada com três anos de antecedência, em vez de dois anos. "São estágios. Isso está sendo feito de forma gradual, e houve ousadia do CMN em decidir uma meta mais baixa para 2020", afirmou o economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato.

Parte dos economistas considera que, diante do cenário atual de inflação controlada, o CMN poderia ter ido além e reduzido mais a meta. Uma decisão mais ambiciosa impactaria expectativas e teria efeito sobre a política monetária ainda em 2017. Com projeções para a inflação futura reduzidas, os juros têm mais espaço para cair. "A fim de que isso ocorresse, a redução deveria ser maior, para 4% em 2019 e 3,5% em 2020", afirmou José Marcio Camargo, da Opus Gestão de Recursos. "Acho que [o CMN] foi pouco audacioso." "Estamos iniciando uma convergência aos padrões internacionais", afirmou o ministro Henrique Meirelles (Fazenda), que citou o forte recuo da inflação desde 2016 para justificar a decisão. "O momento é propício. De um pico de 10,7% de inflação medida pelo IPCA no início de 2016, já se chegou a 3,6% em maio em 12 meses, recuo de 7,1 pontos percentuais."

As expectativas de inflação para 2019 e 2020 já estão em 4,25%, de acordo com projeções dos analistas do boletim Focus. Neste ano, a estimativa dos analistas é que o IPCA será de 3,48%, abaixo do centro da meta, de 4,5%. Com a mudança da meta, o Banco Central espera que as projeções do mercado para 2020 se reduzam para 4%. O presidente do BC, Ilan Goldfajn, disse que a ampliação do prazo para definição da meta para três anos tem como benefícios reduzir incertezas, proporcionar juros de longo prazo menores e acomodar choques de curto prazo. "Se você anuncia a meta anos para a frente, tem uma política de Estado, não de governo. Perpassa diferentes administrações, até porque inflação controlada é um benefício geral", disse o economista Alexandre Schwartsman.