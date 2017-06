Inauguração do 3° Campo de Golf-7 oficial via lei de incentivo ao esporte

O projeto de Lei de Incentivo ao esporte, foi iniciado em novembro de 2016. A inauguração do 3° campo de Golf-7 será no próximo dia 30 de junho, na cidade de Apucarana que já conta com 21 escolas inscritas.

O Projeto abrange a construção de 4 campos oficiais sendo, em Curitiba e Quatro Barras já entregues, os próximos em Apucarana e Maringá, em fase de construção/inauguração, o projeto da Federação é divido em 4 fases. A cada competição os participantes contam refeição e premiações. O projeto, no total, contemplou 50 escolas/Apaes com kits oficiais de golfe (bolsa, bolas, tees e tacos).

Desde meados de 2005, a Federação vem trabalhando para o crescimento da modalidade e do projeto. Já foram construídos com recursos próprios três campos oficiais (grama sintética, copos e bandeiras). As escolas beneficiadas foram a Escola Estadual Lucy Requeijão, no ano de 2007, a Praça Plínio Tourinho em 2010, e também na sede da FPCG, campos da SEET em 2014.

Hoje o Golf-7 está em 289 escolas/APAEs no Estado do Paraná. A FPCG recebe doação de tacos usados dos golfistas federados e faz o repasse para as instituições que aderirem ao projeto. Já foram doados mais de mil tacos nesse período.

O esporte tem entrado na vida dessas crianças e adolescentes, hoje participam mais de 35 mil pessoas, em escolas especiais, transformando-se em uma ferramenta de socialização.

Sobre a Lei de Incentivo – Permite que as empresas e pessoas físicas invistam parte do que pagariam de Imposto de Renda em projetos esportivos aprovados pelo Ministério do Esporte. As empresas podem investir até 1% desse valor e as pessoas físicas, até 6% do imposto devido.

Agradecemos o apoio das seguintes empresas patrocinadoras: Mili, Condor, Grupo Servopa, Usaçucar e Elejor.

Em 15 de julho acontecerá a 2° Etapa do Circuito 30+

O Joinville Country Club realiza no dia 15 de julho (sábado) a 2ª Etapa do Circuito 30+, organizado pela Federação Paranaense e Catarinense de Golfe. A disputa será na modalidade stroke play em 18 buracos para todas as categorias, com shot gun às 10h.

Os golfistas da categoria Pré Sênior deverão ter até 54 anos de idade, Sênior de 55 anos a 69 anos e o Super Sênior 70 anos e acima. O torneio é dividido em quatro categorias, são elas: 1ª categoria (Gross); Categoria Pré-Sênior Ouro: índex até 17,0 (Net) e Prata: índex de 17,1 a 32,9 (Net); Categoria Sênior Ouro: índex até 17,0 (Net) e Prata: índex de 17,1 a 32,9 (Net); Categoria Super Sênior Ouro: índex até 17,0 (Net) e Prata: índex de 17,1 a 32,9 (Net).

Para desempate se necessário, será somado os resultados dos últimos 9,6,3 e 1 buracos, e persistindo o empate será feito sorteio.

O Circuito tem como objetivo a confraternização entre os participantes, visando estimular o espírito competitivo de todos. Ao todo serão cinco etapas realizadas durante o ano de 2017. A programação social contará com almoço de confraternização e após o término do jogo haverá a entrega da premiação.

As inscrições para a 2° etapa deverá ser feita diretamente com o clube, mediante a ficha de inscrição, lembrando que serão apenas 52 vagas. Através do telefone: (47) 3489-9620 – Cátia ou pelo email: secretaria@sitejcc.com.br, o valor é de R$ 120,00 por jogador, a data limite de inscrição é 13/07, ás 12h.

Terá também a opção de depósito antecipado na conta do clube, e será necessário enviar em anexo o comprovante, a conta bancária está abaixo discriminada.

Banco do Brasil – Banco 001

Agência: 3155-0 C/C: 113792-1

Nome: Joinville Country Club – CNPJ 81.144.800/0001-88

+ de 100 jogadoras na 1° Etapa do Circuito Best Golf

O Clube Curitibano recebeu hoje mais de 100 jogadoras, que estão participando da 1° Etapa do Circuito Best Golf que é um dos maiores circuitos femininos do país. Essa etapa é uma parceria dos clubes organizadores com apoio técnico e suporte da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe.

Na programação social aconteceu um delicioso café da manhã, além de uma incrível clínica de golfe com a Victória Lovelady, representante do país nos Jogos Olímpicos Rio 2016.

A Victória Lovelady jogará com o pelotão que é representado pela golfista Tatiane Guimarães do Clube Curitibano, Roberta Comodo do Clube Graciosa e também por Alicie Aoto dos Clubes Associados.

O Circuito está no sétimo ano de muito sucesso e união entre as federadas, o principal objetivo é a confraternização e o estímulo competitivo.

Segue a programação para as demais etapas: 2ª Etapa: Ponta Grossa Golf Clube, no dia 10 de agosto; 3ª Etapa: Alphaville Graciosa Clube, em 28 de setembro e a última e 4ª Etapa: Graciosa Country Club, em 23 de novembro.

Em breve os resultados deste grande torneio!