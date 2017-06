Amanhã é dia de cooperar

Amanhã, o Parque São Lourenço será palco do Dia C – Dia de Cooperar, ação do sistema Ocepar/Sescop em parceria com a Prefeitura e cooperativas. Durante todo o dia serão organizadas atividades recreativas, de saúde, educação ambiental e educação financeira. Os participantes terão direito a aferição de pressão, IMC (Índice de massa Corpórea), avaliação odontológica, contação de histórias, participação na Caminhada do Voluntariado Cooperativista Paranaense, show e muitas brincadeiras.

A Unimed Curitiba participa do evento oferecendo contação de histórias, distribuição de folders de promoção á saúde (tabagismo, DST, aids, Álcool e Depressão), entrega de brindes ecológicos feitos com banners reciclados, além da participação da Trupe da Saúde (projeto apoiado pela Unimed Curitiba) que irá iniciar a caminhada do voluntariado.

Outras cooperativas que irão participar do evento são Sicoob, Sicred, Dental Uni, Aurora e Unimed Paraná.