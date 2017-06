Depois do pôr do sol dourado, vem a chuva

Pôr do sol em Curitiba, ontem: hoje fica nublado (foto: Franklin de Freitas)

Depois de uma semana com temperaturas agradáveis e sol, o tempo muda no Sul e Leste do Paraná — incluindo Curitiba — a partir de hoje. A previsão é de céu parcialmente encoberto já na manhã desta sexta-feira na Capital. De tarde as nuvens aumentam e de noite estão previstas pancadas de chuva. Amanhã o dia deve ficar nublado e as temperatuas durante a tarde ficam mais baixas. A próxima semana deve vir mais gelada, com máximas que não passam dos 14ºC.

O final de semana começa com a frente fria percorrendo o oceano Atlântico, na altura do Litoral do Paraná em direção ao Sudeste do País. Essa condição possibilita dias com maior cobertura de nuvens e chuvas fracas e intermitentes são previstas para o Leste e Litoral do Paraná. Nessas regiões, assim como no Centro-Sul as temperaturas ficam mais baixas, com um resfriamento mais acentuado no domingo. Nas demais regiões há poucas mudanças.

Dourado — Antes da mudança no tempo, o curitibano teve uma semana com finais de tarde dourados. O tom mais laranja do pôr do sol, como ontem, são típicos de dias com céu aberto. A forte coloração é resultado de como o sol reflete na atmosfea neste horário e o comprimento das ondas que chegam aos nossos olhos. Em dias com céu com mais poluição, por exemplo, a tendência é de uma coloração mais avermelhada.