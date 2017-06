Obra na marginal da BR-277 é entregue

Trabalhos começaram em 2012, mas tiveram paradas (foto: Franklin de Freitas)

O prefeito Rafael Greca entregou na manhã dsta quinta-feira (29) as obras de pavimentação e alargamento da marginal da BR-277, no bairro Uberaba. Iniciadas em 2012, as obras foram retomadas pela Prefeitura no início do ano depois de ficarem paradas desde junho de 2016. Além da pavimentação em frente à fábrica da Coca-Cola, também já foi feita a fresagem do antigo asfalto da marginal, logo após a trincheira, nas proximidades da subestação Uberaba da Copel.

Quando a intervenção foi paralisada, no ano passado, a empreiteira havia feito 47% dos serviços contratados. As obras garantiram asfalto para quase 800 metros da marginal e beneficiam 183,9 mil moradores dos bairros Cajuru e Uberaba. A região tem tráfego intenso entre os bairros.