Araucária não tem dívidas atrasadas e mostra ser boa pagadora

Prefeitura de Araucária incentiva a participação de empresas locais nas licitações (foto: Carlos Poly/PMA)

A Prefeitura de Araucária recentemente regularizou o pagamento a fornecedores e prestadores de serviços, que estavam atrasados. Segundo a atual administração, a situação foi regularizada graças a um trabalho de planejamento e otimização da utilização de recursos públicos. A administração municipal conseguiu quitar seus débitos, a maioria em março, e vem se mantendo como boa pagadora, incentivando a procura de fornecedores para participação de licitações e contribuindo para um melhor funcionamento dos serviços públicos.

A gestão mais rigorosa do dinheiro público permitiu que os pagamentos com fornecedores, cerca de R$ 13 milhões gastos por mês, estejam sendo pagos rigorosamente em dia. “A Prefeitura não tem mais dívidas atrasadas. Esta é uma maneira de incentivarmos a participação dos pequenos fornecedores nas licitações. A Prefeitura quer ser cliente dos fornecedores locais, assim geramos renda e empregos na cidade, estimulando a economia da região. A Prefeitura se coloca à disposição de quem tiver dúvidas e quiser obter orientações no Espaço do Empreendedor”, incentiva o secretário municipal de Finanças, Luciano Stall.

O secretário destaca que as microempresas (microempreendedor individual e empresas de pequeno porte) possuem algumas vantagens em alguns processos licitatórios. Algumas são exclusivas para participação de microempresas, tornando o acesso mais fácil, já que não há competição com empresas de porte maior.



Pelo site da Prefeitura é possível visualizar as licitações abertas, documentos necessários para cadastramento de fornecedores e mais informações podem ser obtidas no Espaço do Empreendedor (localizado no prédio da Prefeitura - telefone 3614-1559) ou no Departamento de Licitação e Compras (telefone 3614-1494).

Histórico — A atual gestão assumiu a Prefeitura em janeiro deste ano com R$ 55 milhões em pagamentos atrasados, sendo cerca de R$ 25 milhões apenas com fornecedores. No começo do ano a Prefeitura precisou rever alguns gastos e até fazer um cronograma de pagamentos para priorizar os pequenos fornecedores na sequência de pagamentos, já que este público era o mais impactado com os pagamentos.