Mulher cai de viaduto e morre após acidente de trânsito na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 29 anos morreu na tarde desta quinta-feira (29) após se envolver em um acidente de trânsito e cair de um viaduto na zona leste de São Paulo. Ela estava na garupa de uma moto quando foi atingida e caiu de uma altura de cerca de 30 metros. O acidente aconteceu por volta das 12h30, no viaduto Alberto Badra. Informações preliminares da Polícia Civil apontam que um caminhão se confundiu em uma das saídas do viaduto e, ao retornar para a faixa anterior, atingiu outros veículos. Ao todo, se envolveram na batida quatro carros e três motos. Monique Renata Silva, 29, estava na garupa de uma moto que teria batido na proteção lateral do viaduto. Ela foi socorrida pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, e encaminhada ao pronto-socorro do Tatuapé, mas não resistiu aos ferimentos. Um homem também ficou ferido, mas sem gravidade. O motorista do caminhão fugiu do local do acidente e ainda não tinha sido localizado por volta das 20h30. O caso foi registrado no 10º DP (Penha) como homicídio culposo, lesão corporal culposa e fuga de local de acidente. Tanto o viaduto quando a rua onde a jovem caiu ficaram interditadas até o final da tarde para a realização da perícia.