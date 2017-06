Festa de São Pedro acontece no domingo

Quatro Barras vai sediar mais uma edição da tradicional Festa de São Pedro. O evento acontece neste domingo em meio às paisagens do Rio do Meio, às margens da Estrada da Graciosa. A programação inicia às 10 horas com a celebração da missa e segue com o almoço às 12 horas e show de prêmios às 14 horas.

No cardápio, o público vai encontrar a saborosa costela na valeta, além de filé, carne de porco, acompanhamentos e saladas, e ainda pastéis, bebidas e o bolo de São Pedro, produzido pela própria comunidade local. Segundo a comissão organizadora, estão sendo preparados mais de 1.600 quilos de carne.

Desde a última semana, equipes da Prefeitura estão realizando serviços de roçada nas estradas, limpeza e manutenção na iluminação. A comissão organizadora também vem coordenando atividades no local para receber o grande público esperado para este domingo. Os organizadores lembram a todos os participantes que levem seus talheres! Mais informações: (41) 99151-9958.

A programação religiosa e as belas paisagens do Rio do Meio estão entre os atrativos do evento que reúne milhares de pessoas todos os anos. O dia de São Pedro foi comemorado na última quinta-feira, encerrando os festejos juninos do mês.