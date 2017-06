Festa vai até o dia 9 (foto: Divulgação/PMP)

A Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes (Secultur) divulga os shows que acontecerão até domingo, no palco da 7ª Edição da Festa Nacional da Tainha.

A festa iniciou no dia 21, e segue até o dia 9 de julho na Praça de Eventos Prefeito Mário Roque. Vários artistas se apresentam atraindo diversas pessoas a Praça Mário Roque. Hoje, é a vez da banda Uisque Caiçara, a partir das 20 horas animar a população e as 22 horas, quem gosta de reggae se divertir com a banda Magnifjc Jah. Amanhã, várias atrações estarão na Praça de Eventos. A partir do meio dia o cantor Aroldo Amer se apresenta animando o almoço de quem estiver na Praça, às 14 horas a Dj Cyntia se apresenta. No período da noite terão mais apresentações.

No domingo, a partir das 13 horas, Rafael e Débora se apresentam. No período noturno mais apresentações. Às 20 horas tem Tom e Kell e a partir das 22 horas a banda Lefigarro.