Pinhais prorroga o Refip

A data para o encerramento do Programa de Recuperação Fiscal do Município de Pinhais – Refip de 2017 foi prorrogada até o dia 31 de julho. A iniciativa possibilita que os contribuintes tenham a oportunidade de quitar suas dívidas de impostos atrasados e recebam algumas vantagens, como descontos de até 100% com relação aos juros e multas de mora. O programa é destinado a atender os munícipes que possuem dívidas vencidas até o dia 31 de dezembro de 2016.

Colombo agenda emissão de carteiras de identidade

Desde a quarta-feira, os Postos de Identificação da Prefeitura de Colombo e das Regionais Administrativas: Roça Grande/ Osasco e Maracanã, passam a fazer parte do agendamento eletrônico para a cartteira de identidade, ou, online (através do site: www.institutodeidentificação.pr.gov.br) por determinação do Instituto de Identificação do Estado Paraná. Lembrando que os agendamentos ocorrem diariamente a partir das 9 horas e são vagas limitadas.

Campina Grande do Sul antecipa pagamento dos servidores

A Prefeitura de Campina Grande do Sul antecipou o pagamento do salário de junho dos servidores municipais. A medida foi determinada pelo prefeito Bihl Zanetti tendo em vista a greve geral prevista para hoje. "Muitos bancos e estabelecimentos comerciais estarão fechados amanhã. Mas o vencimento das contas não muda e entendemos que os funcionários não podem ser prejudicados por isso", disse Bihl.