Lapa reforma prédio histórico

Localizado na Praça Mirazinha Braga, o prédio da Prefeitura da Lapa passa por um processo de revitalização total, atendendo aos mais rigorosos critérios do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN ao custo total de R$ 377 mil. Na obra, o telhado será totalmente substituído.

O imóvel, inaugurado em 1890 para sediar a primeira escola pública do estado do Paraná, construído com recursos doados por Dom Pedro II durante visita à Lapa e posteriormente foi sede do poder público municipal.