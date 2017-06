Adele indica que turnê pode ser a última

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Adele, 29, assustou seus fãs em um show nesta quarta-feira (28) ao distribuir uma carta escrita à mão na qual indicava a possibilidade desta ser sua última turnê. A hipótese virou assunto nas redes sociais e repercutiu no show desta quinta, recordista de público com 98 mil pessoas no Wembley Stadium, em Londres. Em um trecho da nota distribuída na ocasião, a cantora inglesa dizia "não saber se voltará a fazer turnês de novo". "Então quero que minha última vez seja em casa", escreveu. O anúncio chega ao fim da turnê do álbum vencedor do Grammy "25", que percorreu a Europa, os Estados Unidos, a Austrália e a Nova Zelândia. O último show será no domingo (2). "Fazer turnês é algo peculiar, não combina muito bem comigo", disse.