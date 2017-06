Coritiba liga alerta contra rebaixamento, mas tem respaldo na estatística

O técnico Pachequinho, do Coritiba: otimismo (foto: Franklin de Freitas)

Os cinco jogos sem vencer, com quatro partidas seguidas sem marcar gols, fizeram com que se acendesse o sinal de alerta no Alto da Glória. O Coritiba, que chegou a ser vice-líder do Brasileirão, está hoje onze pontos atrás do líder Corinthians e a sete do Grêmio, segundo colocado. A diferença para a zona de rebaixamento, por sua vez, é de cinco pontos – o Bahia é o 17º colocado, com 10 pontos.

Diante da má fase da equipe comandada por Pachequinho, muitos torcedores já começam a se preocupar com o risco de rebaixamento. Principalmente porque desde 2012 o fantasma tem assustado, com o clube se safando sempre na última ou penúltima rodada da competição.

Aos mais pessimistas, porém, há motivos para se acreditar numa temporada mais tranquila. O primeiro é que o clube já conseguiu somar um terço dos pontos necessários para chegar ao “número mágico” para permanecer na elite: 45 pontos. Até hoje, apenas um clube foi rebaixado com tal pontuação, curiosamente o próprio Coritiba, que em 2009, ano de seu centenário, ficou em 17º, um ponto atrás do Fluminense, 16º e que somou 46 pontos.

O outro motivo é que desde 2006, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos e com 20 clubes na elite, somente três dos 44 clubes rebaixados haviam somado 15 ou mais pontos na décima rodada – o equivalente a 6,8% dos desafortunados.

Os dois primeiros casos foram registrados num mesmo ano: 2007. Naquela temporada, Corinthians e Paraná Clube davam pintas de que brigariam por vaga na Libertadores, aparecendo, respectivamente, na 7ª e 6ª colocação do Brasileirão em sua 10ª rodada, ambos com 16 pontos. Ao final do torneio, porém, despencariam na tabela. O clube paulista ficaria em 17º, com 44 pontos, enquanto o paranaense, que naquele ano disputara sua primeira (e até hoje única) Libertadores ficaria em penúltimo, com 41.

Já o caso mais recente, para desalento e preocupação dos torcedores, foi registrado no ano passado. Comandado por Argel Fucks, o Internacional teve uma bela largada no campeonato e, na 10ª rodada, aparecia na vice-liderança do campeonato, com 20 pontos. Ao final da competição, porém tinha somado apenas 43 pontos, ficando na 17ª colocação.

Queda no Brasileirão

Times que terminaram rebaixados e a pontuação de cada um na 10ª rodada

2016

Internacional ............20

Figueirense ..............13

Santa Cruz ..............11

América-MG ..............8

2015

Avaí .......................12

Vasco ......................9

Goiás ......................9

Joinville ...................4

2014

Vitória .....................7

Bahia ......................8

Botafogo ..................9

Criciúma ................14

2013

Portuguesa ..............8

Vasco ....................14

Ponte Preta ............10

Náutico ...................7

2012

Sport ...................12

Palmeiras ...............7

Atlético-GO ............5

Figueirense ............8

2011

Atlético-PR ..............2

Ceará ...................14

América-MG ............6

Avaí .......................7

2010

Vitória ....................13

Guarani ..................14

Goiás .....................12

Prudente ................10

2009

Coritiba ..................10

Santo André ...........14

Náutico ...................8

Sport ....................11

2008

Figueirense ............13

Vasco ....................14

Portuguesa ............12

Ipatinga .................7

2007

Corinthians ............16

Juventude .............10

Paraná ..................16

América-RN ............7

2006

Ponte Preta ...........14

Fortaleza ..............10

São Caetano .........11

Santa Cruz ............3

Coritiba tenta liberar Kleber

O atacante Kleber, do Coritiba, pegou 15 jogos de suspensão em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O jogador agrediu e cuspido em um jogador do Bahia, em 11 de junho. O clube paranaense vai atacar em duas frentes para liberá-lo. Numa delas, tenta a redução da pena, através de um recurso no STJD. Na outra, busca um efeito suspensivo para liberá-lo até que o recurso seja julgado.

O advogado Itamar Côrtes, que defendeu Kleber no STJD, disse que ficará no Rio de Janeiro até o dia de hoje, para dar entrada no pedido de efeito suspensivo. “É perfeitamente cabível. Ele já cumpriu 3 partidas (de suspensão). A Lei Pelé diz que acima de dois jogos, não é faculdade do auditor, mas uma obrigação”, disse o advogado, à rádio Transamérica.

Quanto ao recurso, Cortes acredita que a pena pode ser diminuída. “No caso do Kleber, com 15 partidas (de suspensão), seria possível fazer a conversão da pena. Ele já cumpriu três”, falou o advogado.

Caso as duas frentes fracassem, Kléber deverá desfalcar o Coritiba nas próximas 12 partidas. Voltaria apenas no dia 27 de agosto, quando o time encara o Vitória, no Couto Pereira.