Alice Braga estará em Mutantes, filme do X-Men

Alice Braga, 34 anos, fará parte do elenco de Novos Mutantes, novo filme dos X-Men. A informação é da revista Hollywood Reporter. A brasileira, revelada em Cidade de Deus (2003), vai substituir a atriz Rosario Dawson, 38, da série Luke Cage. Ela estava escalada para viver personagem porto-riquenha Cecília Reyes, que nos quadrinhos tem o poder de gerar um campo de força ao redor do corpo. Novos Mutantes terá direção de Josh Boone, de A Culpa é das Estrelas, e está previsto para estrear em 2018.

Homem-Aranha: De volta ao Lar agrada antes da estreia

O aguardado Homem-Aranha: De Volta o Lar, tem estreia marcada para a próxima semana, dia 6 de julho, mas já está causando. Com Tom Holland no papel de Peter Paker, o filme já atingiu uma ótima pontuação no Rotten Tomatoes, site que ranqueia produções com base na aprobvação da imprensa e do público. O longa dirigido por Jon Watts atingiu 94% de aprovação. Para efeito de comparação, Mulher-Maravilha, recebeu 92%. Resta esperar até a próxima quinta-feira, dia 6, para conferir a nova obra da John Hughes. “Em poucas cenas curtas, (Holland) faz um poderosa impresssão melhor do que a pobreza de Andrew Garfield em dois filmes inteiros. Além de sua facilidade com a comédia física, ele parece ser um estudante de ensino médio de verdade”, diz Benjamin Lee, do The Guardian.

Jumanji ganha primeiro trailler

Jumanji: Bem-vindo à Selva ganhou ontem, o primeiro trailer. O filme tem estreia prevista para janeiro de 2018 no Brasil. O vídeo apresenta o grupo formado por Spencer, Bethany, Fridge e Martha, que acabam presos em um jogo de videogame na floresta e se transformam em Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. O primeiro Jumanji chegou às telonas em 1995 e foi estrelado por Robin Williams. O longa arrecadou ao todo US$ 262 milhões em bilheteria. Robin Williams interpretou um homem que foge de um cativeiro dentro de um jogo de tabuleiro sobre uma floresta mágica. O novo filme inverte tal ideia e os protagonistas viajam para dentro do mundo fantástico do jogo. Outra mudança em relação ao original é que o personagem de Williams entra no jogo como criança e emerge como adulto.

Nasce filho de Gusttavo Lima

O primeiro filho de Gusttavo Lima e Andressa Suita nasceu. O bebê, que vai se chamar Gabriel, veio ao mundo às 23h23 da última quarta-feira, 28. O anúncio foi dado pelo próprio cantor, em seu Instagram. Em seu Stories, o cantor agradeceu aos fãs pelas mensagens e comentários: “Obrigada a todos pelas mensagens de carinho ao Gabriel... Ele está ótimo, muito saudável. Andressa passa bem, tudo na santa paz de Deus”

