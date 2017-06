Curitiba ganha Espaço Fantástico

O trio de empresários Eliezer Vander Brock, Felipe Ternes e Nathalia Luiz inaugura no próximo domingoo Espaço Fantástico das Artes. O novo empreendimento fica no antigo Espaço Cia dos Palhaços e passa a ser um espaço multicultural de Curitiba que vai receber espetáculos de teatro, música, dança, lançamentos de livros, exposições e tudo o mais que o fantástico mundo cultural tem para oferecer.

“Resolvemos ampliar o leque, além da Companhia dos Palhaços”, explica Natália, uma das proprietárias. “A ideia é que ele seja um espaço o único em Curitiba. Podemos fazer todo tipo de evento, Podemos montar exposições eventos de gastronomia, festas”.

A capacidade do local é para 180 pessoas em casos de shows e dança e no caso de teatro, 70 pessoas. Também há um bistrô com capacidade para 60 pessoas, que em breve vai servir almoço. “A proposta é um lugar com cultura o tempo todo”.

Para marcar a “estreia” a programação contempla oito horas ininterruptas de atrações. Das 11h às 19h o público de domingo, o público vai conferir show de música com a banda Tupi Pererê, espetáculo circense com a Cia dos Palhaços, show de mágica com o mágico Nickito, contação de histórias com Cléo Cavalcanty e Luana Godin, oficina criativa com Pintando na Calçada, oficinas de circo e teatro, além de diversas interações artísticas com palhaços, mágicos e malabaristas.

Os ingressos custam R$ 15 para adultos e R$ 10 para crianças. O Espaço Fantástico das Artes fica na Rua Alameda Princesa Izabel, 465. Informações pelo 41 3077 5009.