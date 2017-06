Almir Sater se apresenta no Teatro Guaíra

Show de Sater de sucessos e muito causos

Almir se tornou uma figura ímpar no cenário musical brasileiro. Tocando a chamada música de “raiz” consegue agradar aos mais diversos públicos. Neste show ele vai cantar seus principais sucessos como Tocando em Frente, Chalana, Trem do Pantanal, entre outras canções que estão na memória dos fãs.

O músico possui um carisma inexplicável e sua personalidade simples faz com que seja ovacionado pela plateia, seja interagindo com o público, contando ‘causos’, ou cantando grandes canções. Isso tudo sem deixar de lado a técnica ímpar e o magistral toque de viola, indispensáveis nas suas apresentações.

Almir Sater sobe ao palco, acompanhado por sua viola de dez cordas, mais conhecida como viola caipira, e mostra ao público alguns clássicos de sua carreira como Tocando em Frente, Chalana, Moreninha Linda, entre outros. O carismático músico ganhou dois prêmios Sharp com as canções Moura e Tocando em Frente, gravada por Maria Bethania.

Serviço:

O quê: Show Almir Sater e Banda

Quando: Dia 1 de julho, às 21h

Onde: Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto - Guaírão

Quanto: de R$ 180 a R$ 320