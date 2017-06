Petri rege OSP

O maestro Luiz Gustavo Petri rege o próximo concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná, dia 2 de julho, às 10h30, no Guairão. Petri é um dos mais importantes nomes da regência no Brasil. O solista será o jovem pianista Fabio Martino, que interpretará “Concerto n°1 para piano e orquestra, em dó maior, Op. 15”, de Ludwig van Beethoven, obra composta entre 1795-1800. Compõem ainda o repertório “Coriolano, abertura em dó menor, Op. 62”, também de Beethoven, inspirada na tragédia homônima.