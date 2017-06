Mostra reúne obras de ilustradores

Ilustração do curitibano Solda em exposição (foto: Luiz Antonio Solda/Divulgação)

anos de 120 profissionais de quadrinhos e animação, ilustradores e caricaturistas da cidade está reunida na segunda edição da Mostra Traços Curitibanos, que será aberta hoje às 19h, no Museu Municipal de Arte (MuMA). Todos são artistas atuantes no mercado cultural de Curitiba e, por meio dessa exposição, revelam a qualidade dos trabalhos e a extensa produção de Curitiba nesta área.

“A exposição não segue uma linearidade de estilos, técnicas ou temas, mas procura mostrar a geração de ilustradores em nosso mercado atual”, diz o coordenador da Gibiteca de Curitiba e curador do projeto, Fúlvio Pacheco. Os expositores atuam nas áreas de literatura, livros didáticos, jornais, revistas, científica, publicidade, design, games, fantasia e concept art. “A atividade de ilustrar abrange várias formas de arte em sua poética”, explica Fúlvio.

A mostra é a primeira etapa do projeto Traços Curitibanos 2, que tem uma série de eventos previstos até outubro, quando será comemorado o aniversário de 35 anos da Gibiteca. Mais duas exposições estão programadas. Em agosto, uma outra mostra vai traçar um panorama cronológico das histórias em quadrinhos de Curitiba por meio de seus personagens, iniciando com o Chico Fumaça (de 1926), de Alceu Chichorro, e passando pelos personagens de quadrinhos mais famosos e que também fazem aniversário: 30 anos do Marcozinho, 25 anos do Curitibinha, 20 anos do Gralha e 10 anos da Loira Fantasma. Em outubro será montada mais uma exposição, desta vez contando a história da Gibiteca.

O projeto também conta com uma extensa programação com eventos vinculados, como debates, palestras, workshops, lançamentos, torneios, concursos e outras ações oferecidas pelos principais eventos nerds de Curitiba.

Serviço:

O quê: Mostra Traços Curitibanos – Panorama atual dos quadrinhos, caricatura, ilustração e animação

Local: Museu Municipal de Arte (MuMA) – Av. República Argentina, 3430 – Portão

Quando: De 30 de junho (abertura às 19h) a 20 de agosto. De terça-feira a domingo, das 10h às 19h.

Entrada franca.