Prêmiação da Quina e da Dupla Sena acumula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.416 da Quina. O prêmio estimado do próximo sorteio é de R$ 2.800.000,00. Os números sorteados nesta quinta-feira, em Cachoeira (BA), foram: 01, 02, 12, 16 e 62. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 116 apostas ganhadoras, R$ 3.446,15 Terno - 3 números acertados - 7463 apostas ganhadoras, R$ 80,54 Duque - 2 números acertados - 156416 apostas ganhadoras, R$ 2,11

DUPLA SENA

O concurso 1.661 da Dupla Sena também não teve acertador em nenhuma das faixas. O prêmio estimado do próximo sorteio é de R$ 2.700.000,00. Os números sorteados nesta quinta-feira, em Cachoeira (BA), foram: 1º sorteio - 01, 03, 25, 31, 46 e 49; 2º sorteio - 19, 21, 29, 35, 38 e 48. Confira o rateio: Premiação - 1º Sorteio - Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 21 apostas ganhadoras, R$ 3.470,74 Quadra - 4 números acertados - 1035 apostas ganhadoras, R$ 80,48 Terno - 3 números acertados - 19677 apostas ganhadoras, R$ 2,11 Premiação - 2º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 17 apostas ganhadoras, R$ 3.858,65 Quadra - 4 números acertados - 838 apostas ganhadoras, R$ 99,40 Terno - 3 números acertados - 17446 apostas ganhadoras, R$ 2,38

TIMEMANIA

Um apostador do Paraná acertou as sete dezenas do concurso 1.050 da Timemania. Ele vai receber R$ 1.363.496,71. Os números sorteados nesta quinta-feira, em São Paulo, foram: 06, 08, 28, 33, 48, 60 e 70. O time de Coração é o Santa Cruz (PE). O prêmio estimado do próximo concurso é de R$ 100.000,00. Confira o rateio: 7 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 1.363.496,71 6 números acertados - 3 apostas ganhadoras, R$ 28.616,31 5 números acertados - 133 apostas ganhadoras, R$ 922,11 4 números acertados - 2728 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 27143 apostas ganhadoras, R$ 2,00