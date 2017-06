Atlético-MG segura Botafogo após expulsão de Fred e tem vantagem na Copa do Brasil

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O Atlético-MG terá a vantagem do empate no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No duelo de ida, nesta quinta-feira (29), o time mineiro venceu o Botafogo por 1 a 0, na Arena Independência, em Belo Horizonte. O meia-atacante Cazares fez o gol da vitória aos sete minutos do primeiro tempo. O volante Elias lançou Robinho, que enfiou a bola para o equatoriano na entrada da grande área. Cazares avançou e chutou no canto esquerdo do goleiro botafoguense. Enquanto foi efetivo no ataque na primeira etapa, o Atlético precisou ser eficiente na defesa durante o segundo tempo. Logo no início da parte final, aos nove minutos, o atacante Fred foi expulso após falta no volante Rodrigo Lindoso —ele havia sido amarelado no tempo inicial por falta no mesmo adversário. A partida que decide quem vai à semifinal do torneio será no próximo dia 27, no Engenhão. Até lá, atleticanos e botafoguenses concentram esforços nas disputas do Campeonato Brasileiro e Taça Libertadores. ATLÉTICO-MG Victor; Yago, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Elias, Luan (Otero) e Cazares (Danilo); Robinho (Rafael Moura) e Victor. Treinador: Roger Machado BOTAFOGO Gatito Fernandez; Emerson Santos, Joel Carli, Emerson Silva e Victor Luis; Rodrigo Lindoso (Fernandes), Bruno Silva, João Paulo e Camilo (Guilherme); Rodrigo Pimpão e Roger (Vinícius). Treinador: Jair Ventura Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG) Juiz: Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa/PA) Cartões amarelos: Otero e Rafael Moura (CAM); Emerson Silva (BOT) Cartão vermelho: Fred (CAM) Gol: Cazares (CAM), aos sete minutos do primeiro tempo