Emerson garante vitória suada da Ponte Preta na Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Ponte Preta confirmou o favoritismo e, no Estádio Moises Lucarelli, bateu o Sol de America (PAR) por 1 a 0. Emerson Sheik contou com o desvio de um defensor para fazer o único gol já nos minutos finais da partida, que ocorreu nesta quinta-feira (29), válido pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Com o resultado, a Ponte jogará por um empate fora de casa. A partida está marcada para o dia 26 de julho, no Estádio Luis Alfonso Giagni, em Assunção, às 19h15. Diante de 4.503 torcedores, a Ponte Preta fez pressão logo nos minutos iniciais, principalmente nas jogadas de Emerson Sheik, que causava problemas à defesa paraguaia. A equipe teve boas chances nas finalizações de Lins, aos 19 minutos, e de Claudinho, aos 23, mas ambas foram defendidas pelo goleiro Silva. No entanto, o desempenho da equipe foi caindo durante o jogo, e deu espaços para o Sol de América, que inicialmente dependia dos contra-ataques. O baixo ímpeto fez com que parte da torcida vaiasse a atuação dos jogadores brasileiros na saída para o intervalo. No segundo tempo, os paraguaios voltaram a campo com uma postura completamente diferente e foram para cima. Aos 11 minutos, o Sol de America teve uma ótima chance de gol em cabeceio de Velázquez, que foi impedido pelo reflexo do goleiro Aranha. O desempenho dos anfitriões mudou após o auxiliar João Brigatti (Gilson Kleina está suspenso) substituir Renato Cajá, que pouco acertou na partida, pelo atacante Negueba. Mesmo optando por mais velocidade, o que se viu foi uma Ponte Preta dominando a bola e tentando jogar nos erros de um Sol de América que voltou ao campo defensivo. Porém, as tentativas de Elton, Negueba e até do zagueiro Rodrigo em desvio de cobrança de falta não conseguiram atingir à meta de Silva. De tanto tentar, a Ponte contou com a sorte para fazer o único gol do jogo. Aos 44min, Emerson Sheik, jogador mais ativo dos alvinegros durante toda a partida, recebeu a bola fora da área e chutou de longe. O veterano de 38 anos ainda contou com o desvio no meio campista Vera para a bola parar no fundo das redes e fazer o seu primeiro gol com a camisa da Ponte Preta. PONTE PRETA Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Rodrigo, Fernandinho; Fernando Bob, Elton (Naldo), Renato Cajá (Negueba); Claudinho, Lins, Emerson Sheik. T.: Gilson Kleina SOL DE AMÉRICA Agustín Silva; Olmedo, Víctor Velázquez, Mareco, Gustavo Velázquez; Tomás Rojas (Marcos Duré), Richard Franco, Aldo Vera, Níco Martinez; Pedro Arce, Martín Giménez. T.: Fernando Ortiz Estádio: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP) Juiz: José Argote (VEN) Cartões amarelos: Elton, Emerson Sheik, (Ponte Preta), Agustín Silva, Mareco e Tomás Rojas (Sol de América) Gol: Emerson Sheik, aos 44min do 2º tempo