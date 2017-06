Novos tempos, novos acessórios

Chapeleira fashion: Vá de cartola, véu e o que mais tiver a fim para animar a vida e o look. Não tem como errar. É para se divertir com o look rouge (vermelho). (foto: Ana Clara Garmendia)

Funciona assim: tem moda e tempo para tudo na vida. O que usa ou não é você quem escolhe, pois se usa tudo, o tempo todo, em todos os lugares.

Genericamente falando, a moda está bem genérica. Piada? Não. Apenas os frutos dos tempos em que vivemos, onde as comunidades são muitas e o mundo virou uma grande babilônia.

Essa semana fui visitar a nova coleção made in France da marca russa Rosbalet. Eles fazem sapatos maravilhosos, confortáveis e com aquele toque de novidade. São frescos, mesmo que tragam linhas clássicas. Como assim? O estilista Sergey Kozyrev é apaixonado por carros e motos e utiliza formas de canos e engrenagens para desenhar alguns saltos de seus sapatos. E como estou no compasso de espera para ver as coleções de alta-costura que começam segunda-feira aqui em Paris, revejo algumas imagens do inverno passado para dar ideias boas e fáceis (ou nem tanto) para você.

Ando com desejo de mudança e isso têm passado diretamente pelos meus acessórios. Acho uma boa investir em sapatos, bolsas, enfeites de cabeça, chapéus (embora eu me sinta ridícula com eles, mas ache lindo nos outros).

Então, vamos animar esta sexta-feira com alguns toques de vermelho.

Hoje tem dica musical. Ouve aí Fedez: “Senza Pagare”. Siga as fotos. E faça conexão texto e imagens. Bisous. Semana que vem tem mais.

Acelerando

Uma das criações da Rosbalet, marca russa made in France que começa a fazer sucesso na Europa e Ásia. Ela tem o vermelho bem presente em suas coleções. Uma cor eternamente usável e que faz a maior diferença em um sapato, por exemplo.

Amarradinho

Os modelos com amarrações nas pernas aparecem cada vez mais nesses idos de 2017. Se for em vermelho, pode ser o acessório principal da sua montaria (fala assim ainda?).

