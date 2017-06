Grupo Boticário e Racco Cosméticos no Estrela ADVB

José Damigo Neto, CEO da Racco Cosméticos, ao lado de Artur Grynbaun, presidente do grupo Boticário, participaram do Estrela ADVB, promovido pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, Seção Paraná (ADVB-PR). Em um novo formato, mais dinâmico e descontraído, o evento permitiu maior interação e debate do público com os convidados. Os líderes contaram sobre as histórias e os posicionamentos no mercado das marcas genuinamente paranaenses. Damigo abriu o evento falando sobre venda direta, formato que movimenta mais de 100 milhões de pessoas no mundo e principal meio de venda da Racco. Já o Grupo Boticário apresentou a aposta em uma forma diferente de venda, a franchising. Segundo Grynbaun, o faturamento total chega a 120 bilhões com a venda de produtos da marca.

Expansão da curitibana Mr. Hoppy Beer & Burger

José Araújo Neto, sócio-proprietário da rede Mr. Hoppy Beer & Burger, que surgiu em 2015 por meio de um beer truck em Curitiba, anuncia a expansão da marca até o final de 2017. Com duas lojas em Curitiba e duas em Belo Horizonte, a rede pretende inaugurar mais duas lojas na capital paranaense e na capital mineira, como também duas unidades em São Paulo. "A proposta da casa sempre foi levar um serviço enxuto, focado nos chopes artesanais e em hambúrgueres gourmet com um preço baixo. Tudo isso veio a calhar com a crise financeira no País, como uma solução de qualidade e com custo bem acessível. A concepção no nosso negócio é trazer uma atmosfera dos festivais cervejeiros e uma comida de rua para dentro do bar, com um conceito que a gente brinca chamando de 3B: Beer, Burger e Blues", explica. O modelo do negócio, que hoje fatura em média de 150 até 200 mil por loja/mês, permite uma fácil adaptação do cliente e uma expansão com operações próprias.

Balanço

Rachid Cury Neto, diretor de qualidade do Kharina, anuncia que a rede de restaurantes – uma das mais tradicionais de Curitiba, com 42 anos de história na capital paranaense – inicia neste ano uma nova etapa nos negócios da marca, começando com um novo modelo de operação: o Kharina All Day, com previsão de abertura para 05/07. Reconhecida como referência no segmento Casual Food, a empresa adota o novo conceito, inspirado em modelos que fazem sucesso nos Estados Unidos, em um investimento de R$ 1 milhão e 200 mil. Com um plano de expansão para todo o país, começando por São Paulo, a rede está com conversas adiantadas em shoppings da capital paulista e pretende abrir, pelo menos, uma unidade na cidade até o final do ano